Prefeito assina ordem de serviço para reforma completa no CSU do Parque 10

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, ontem sexta-feira, 10/5, a ordem de serviço para a reforma completa do Centro Social Urbano (CSU), localizado na avenida Perimetral, no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul da cidade. Os serviços realizados no espaço de cultura, lazer e entretenimento, serão executados por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).





“A reforma de um espaço como esse se faz necessária pela complexidade e importância que tem, não só para o Parque 10, mas para toda a cidade de Manaus. Aqui é uma área de convivência de toda a cidade, que interliga outras zonas e além desse trabalho que nós estamos fazendo, nós queremos dotar esse espaço de uma condição positiva para a prática do desporto, do lazer, do entretenimento, da gastronomia, do folclore, e assim a gente vai devolvendo a cidade de Manaus áreas importantes como essa aqui”, afirmou o prefeito.

O CSU do Parque 10 possui, ao todo, 52 mil metros quadrados de área. A intervenção prevê a restauração do revestimento das duas piscinas. O piso em concreto das sete quadras receberá “piso modular”, que será sobreposto ao piso original, com espessura de 14 milímetros, tecnologia que reduz em 30% os impactos, além da vida útil de 10 a 15 anos e ainda prevê a durabilidade das cores. A peça evita poças d’água, é antiderrapante e tem proteção acústica.

“Por aqui passam milhares de adolescentes, adultos, idosos, pessoas que fazem natação, e zumba. E por isso o prefeito irá melhorar as áreas do Centro Social, aqui terá uma nova praça de alimentação para as pessoas que empreendem, as quadras receberão placas modulares que absorvem o impacto das atividades físicas, e o CSU será o primeiro local que receberá essa tecnologia e trabalharemos aqui se necessário for de dia, noite e madrugada para causar o mínimo de transtornos por conta da obra” afirma o secretário de Obras, Renato Junior.

Para o campo, o projeto prevê a reposição da areia. Nas laterais, as arquibancadas terão cobertura e os alambrados serão trocados. Outras áreas serão contempladas, como a pista de caminhada, o playground será modernizado, os banheiros revitalizados, a área de zumba será ampliada e os trailers de alimentação serão readequados.

O permissionário Elsson Sena, de 73 anos, mora há mais de 50 anos e afirma nunca ter visto uma reforma do Centro Social.

“Parece mais uma favela aqui dentro, nunca houve uma reforma. Só de Parque 10 eu tenho mais de 57 anos aqui, e se fizeram alguma coisa foi só uma maquiagem, porque há anos fomos esquecidos, agora essa reforma realmente vem para melhorar e fazer a gente se sentir valorizado” agora o permissionário.

Desde o início da gestão David Almeida, a Prefeitura de Manaus tem revitalizado espaços destinados à prática de esporte e ao lazer dentro das comunidades. Na zona Sul, o campo da Lusitânia, no Crespo, ganhou uma repaginada, reforma que chegou também à lagoa do Japiim. No Morro da Liberdade, as crianças aprovaram o novo formato de praça molhada.

Na zona Leste, o complexo esportivo Casinha Branca, no Jorge Teixeira, conta, agora, com quadra poliesportiva e campo de areia, além de praça com quiosques. No Mutirão, o Campo do Coração foi contemplado com a reforma.