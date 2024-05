Prefeito celebra o Dia Nacional do Chef de Cozinha no mirante Lúcia Almeida

Nesta segunda-feira, 13 de maio, o prefeito de Manaus, David Almeida, marcou presença em um evento especial no mirante Lúcia Almeida, localizado no coração do Centro da cidade. O motivo da reunião era celebrar o “Dia Nacional do Chef de Cozinha”, uma ocasião dedicada a homenagear os profissionais que encantam paladares e enchem nossos dias com sabor e criatividade. Ao lado do vice-prefeito Marcos Rotta, o prefeito David Almeida se juntou aos chefs renomados de diversos restaurantes de Manaus para reconhecer e premiar seus serviços prestados na capital amazonense.





O evento não apenas celebrou a talentosa comunidade de chefs, mas também destacou os esforços do prefeito Almeida em impulsionar o setor de serviços na cidade. O mirante Lúcia Almeida, recentemente construído, tornou-se um novo ponto de referência gastronômica em Manaus, agregando ainda mais valor ao Centro Histórico da cidade. O prefeito enfatizou a importância desse projeto ambicioso, que visa revitalizar o centro urbano ao longo da próxima década, atraindo moradores e turistas para desfrutar de suas belezas e sabores.

Além das conquistas já realizadas, o prefeito anunciou planos futuros para a região, incluindo a inauguração do píer turístico de Manaus em duas semanas, seguida pela instalação de um Skyglas (piso de vidro) no mirante Lúcia Almeida. Também está previsto o lançamento de um projeto habitacional para a reocupação do Centro, visando revitalizar ainda mais a área e promover um ambiente vibrante e acolhedor para todos.

O chef Procópio, da Associação Brasileira de Chefs de Cozinha (Abrachefes), expressou sua satisfação por sediar o evento com a presença do prefeito David Almeida, destacando a importância de unir a classe de chefs na capital e o apoio crucial do poder público nesse esforço.

Com gestos de valorização e reconhecimento, o evento não apenas celebrou a arte da culinária, mas também reforçou o compromisso mútuo de apoiar e promover o talento dos chefs locais, que desempenham um papel vital na riqueza cultural e gastronômica de Manaus.