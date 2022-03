Prefeito confirma 40º Festa de Aniversário de Rio Preto da Eva sem uso de máscaras

No decorrer dos festejos de aniversário de Rio Preto da Eva, no próximo dia 31 de março, 01, 02 e 03 de abril, os visitantes e a população não terão a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes públicos. O anúncio foi feito pelo prefeito Anderson Sousa, durante a oficialização dos Eventos que irão comemorar o 40° aniversário do Município.

Em Live, o prefeito Anderson Sousa se fez acompanhar da secretária de Saúde, Aila Carla, e de profissionais da área. Eles reforçaram a decisão do prefeito, justificando que a diminuição epidemiológica do Covid-19 registrada na cidade de Rio Preto da Eva, permite que não se use máscaras em ambientes abertos e que a decisão do prefeito é acertada.

Feira da Piscicultura

No mesmo evento, Anderson Sousa oficializou a realização da 5° Feira da Piscicultura, 40° aniversário do Município e a 1° Feira do Artesanato Indígena, que ocorrerá nos dias 31 de março e, nos dias 01, 02 e 03 de abril.

A festa de aniversário deste ano terá como atração nacional os cantores Wesley Safadão, Léo Magalhães e Israel Novaes, além de bandas locais e regionais que estarão agitando a população e todos aqueles que participarem dos eventos.

Feira da Agricultura

“A 5° Feira da Agricultura, 40° aniversário e a 1° Feira de Artesanato Indígena, será mais um grande evento da minha gestão. Desde que o período pandêmico teve início, essa festa é mais um desafio para nós, porque é necessário montar uma estrutura adequada, com fiscais da saúde e garantia para que o evento ocorra de maneira segura. Evidente, que respeitando o protocolo da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS)”, destaca o prefeito.

Anderson assinala ainda, que além dos desafios de segurança, a Festa tem como objetivo principal alavancar a economia do município, recebendo bem os visitantes na cidade, assim como aconteceu durante a Feira da Laranja de 2021. “Podemos afirmar que no ano passado nós fomos bem sucedidos, com milhões de reais injetados na economia local, daí acreditar que o evento deste ano terá um volume ainda maior para a economia de rio Preto da Eva”, avaliou.

Campo de Areia

Anderson ressaltou ainda, que mesmo que o uso da máscara já não seja mais obrigatório em lugares abertos, a população ou qualquer visitante que venha ao município deverá manter os cuidados e que a entrada no Campo de Areia (local escolhido para realização do evento) só será permitida com a apresentação do comprovante de vacinação, pois todo o evento contará com a presença de fiscais da saúde que estarão solicitando o documento na entrada.