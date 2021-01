Prefeito David Almeida, ministro da Saúde e governador visitam UBS Nilton Lins

Principal reforço da Prefeitura de Manaus no combate à Covid-19, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Nilton Lins, localizada no bairro Flores, zona Centro-Sul, recebeu as visitas do prefeito David Almeida, do ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e do governador do Amazonas, Wilson Lima, na tarde desta segunda-feira, 11/1. O local terá uma extensão destinada exclusivamente ao atendimento de pacientes com síndromes gripais ou suspeitas de Covid-19 e recebe os últimos retoques antes da abertura, que acontece nesta terça-feira, 12.

O novo espaço faz parte do pacote de medidas implementadas pela atual gestão municipal, para enfrentar o crescente número de novos casos e agravos da Covid-19 na capital amazonense. A visita aconteceu após a apresentação do Plano Estratégico de Enfrentamento à Covid-19 no Amazonas, realizado no Centro de Convenções Vasco Vasquez, zona Centro-Sul.

De acordo com o prefeito, a unidade já começa a atender nesta terça-feira e funcionará todos os dias das 7h às 19h. “Nós já temos uma UBS aqui no hospital da Nilton Lins. Agora, estamos abrindo mais um espaço exclusivo para o tratamento da Covid-19. O importante é que já nos primeiros sintomas a população se dirija a uma unidade básica específica, para atendimento da Covid-19. Não espere faltar ar para poder procurar uma unidade básica”, frisou Almeida.

Conforme a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, que também participou da visita, a extensão da UBS Nilton Lins será a porta de entrada dos pacientes com suspeita de Covid-19. “Aqui nós temos um lugar apropriado, uma melhor estrutura, a maior Unidade Básica de Saúde da prefeitura. Aqui serão feitas as consultas médicas, a dispensação de medicação, toda orientação e as testagens com orientação médica. Estaremos prontos para atender a população”, concluiu.