Prefeito David Almeida reafirma apoio à Marcha para Jesus 2025 em Manaus

Prefeito de Manaus, David Almeida, recebeu nesta terça-feira, 22/4, no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), localizado no Adrianópolis, zona Centro-Sul, o vereador Roberto Sabino e uma comitiva da Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas (Omeam), liderada pelo pastor Moisés Castilho, presidente da entidade. O encontro teve como objetivo alinhar o apoio da gestão municipal à realização da “Marcha para Jesus 2025”, prevista para o dia 14 de junho, no Sambódromo, no Dom Pedro, zona Centro-Oeste.





O suporte ao evento será coordenado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e supervisionado pela Superintendência do CCC, com o apoio das secretarias municipais que integram a matriz de responsabilidades de grandes eventos em Manaus, garantindo segurança, logística, mobilidade e ordenamento urbano.

“Receber a Omeam é reafirmar nosso compromisso com a liberdade religiosa e com o fortalecimento das manifestações de fé que unem e transformam vidas. A ‘Marcha para Jesus’ é um dos maiores eventos evangélicos do nosso calendário e, mais uma vez, a Prefeitura será parceira para que tudo ocorra com organização, estrutura e segurança”, afirmou o prefeito David Almeida.

Durante o encontro, o pastor Moisés Castilho agradeceu a receptividade do prefeito e destacou a importância da parceria institucional para o sucesso da Marcha.

“O prefeito tem nos dado a oportunidade e, graças a Deus, as demandas que são tantas estão quase todas fechadas para que se cumpra o trabalho da ‘Marcha para Jesus’. Sabemos que é um evento de grande importância para a nossa cidade e louvamos a Deus pela vida do nosso prefeito David Almeida, que tem nos recebido com carinho e nos aberto as portas do CCC”, ressaltou.

De acordo com os organizadores, a Marcha contará com uma grande estrutura, segurança reforçada e programação especial, tendo como destaque a presença de artistas cristãos da cena nacional e local. “Mas a atração maior será sempre Jesus Cristo”, frisou o pastor Moisés.

A expectativa é que milhares de pessoas participem do evento, consolidando a “Marcha para Jesus” como um marco anual de fé, unidade e expressão pública dos valores cristãos em Manaus.