Prefeito de Alvarães suspende todos os processos de licitação no município

O novo prefeito de Alvarães (a 538 quilômetros de Manaus), Lucenildo Macedo, decidiu suspender todos os processos de licitação em andamento. O motivo é que as informações disponibilizadas seriam insuficientes.

De acordo com Macedo, a gestão atual precisa ter informações mais abrangentes em relação a orçamentos envolvendo o serviço público. A decisão está publicada no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas.

O prefeito também informa que a receita do município está reduzida. Os secretários municipais de Alvarães deverão estabelecer, conforme orientação de Macedo, uma escala de prioridades nas respectivas unidades administrativas para não haver interrupção da continuidade de serviços essenciais à população.