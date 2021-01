Prefeito de Fonte Boa atrasa publicação de gastos milionários

Aproximadamente 30 contratos com valores de pouco mais de R$ 14 milhões tiveram atraso na publicação por parte do prefeito de Fonte Boa (a 680 quilômetros de Manaus), Gilberto Lisboa. Os documentos são referentes a diferentes aquisições para o município.

Todos os contratos foram assinados pelo prefeito nos meses de março, abril, maio e junho.

Nas compras estão material hospitalar, medicamentos, insumos para obras, materiais didáticos, entre outros.

Somente com medicamentos foram gastos mais de R$ 8 milhões. Os produtos foram destinados ao combate do coronavírus na cidade.

Gilberto foi reeleito com mais de 5 mil votos.