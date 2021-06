Prefeito de Iranduba “entra na onda” e distribui cestas básicas para ribeirinhos

“De carona” com outros prefeitos do Amazonas que começaram a distribuir ranchos, Augusto Ferraz, de Iranduba (a 35 quilômetros de Manaus) também fez a ação. O gestor investiu em cestas básicas para a população ribeirinha do município, prejudicada pela cheia.

Ferraz e seu vice, Robson Adriel, utilizaram até mesmo canoas para chegarem às comunidades alagadas. A distribuição pode ser acompanhada pelas redes sociais, onde o prefeito posta todas as suas ações.

Outros prefeitos do Amazonas também iniciaram ações sociais recentemente. No Dia das Mães, por exemplo, a prefeita de Presidente Figueiredo (a 107 quilômetros de Manaus), Patrícia Lopes, fez uma verdadeira festa para doação de brindes para a população.