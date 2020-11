Prefeito de Manaus anuncia antecipação de salários de novembro e dezembro

Os aproximadamente 32 mil servidores públicos ativos da Prefeitura de Manaus terão os salários de novembro e dezembro antecipados, além da segunda parcela do 13º salário paga já na primeira semana do último mês do ano.

O anúncio foi realizado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto nesta quarta-feira, 4/11, em suas redes sociais. “É um presente pelo esforço e dedicação de tantos anos de amor por nossa cidade”, afirmou.

Os pagamentos começarão a ser efetivados já a partir do dia 12 de novembro para os servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed). No dia 13, será o pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). As demais secretarias e órgãos municipais receberão no dia 16 de novembro.

“No dia do meu aniversário, darei esse presente de gratidão aos milhares de servidores municipais”, justificou o prefeito, fazendo referência a sua data natalícia, em 15 de novembro, e anunciando ainda a quitação da segunda parcela do 13º dos servidores para o dia 4 de dezembro, bem como o pagamento do seu último mês como prefeito para até o dia 15.

Em dezembro, os trabalhadores da Educação municipal receberão no dia 11. Já os servidores da Saúde e também da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) terão o salário na conta no dia 14, enquanto as demais secretarias ficam para o dia 15 do mês.

Calendário de pagamento

Folha de novembro:

Semed – 12/11/2020;

Semef / Semsa – 13/11/2020;

Demais secretarias – 16/11/2020.

Folha de dezembro:

13º salário (segunda parcela) – 4/12/2020;

Semed – 11/12/2020;

Semef / Semsa – 14/12/2020;

Demais secretarias – 15/12/2020.