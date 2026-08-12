Prefeito de Pauini é notificado pelo TCE-AM por falta de balancetes da Saúde de 2024 e 2025

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) publicou, nesta terça-feira (11/08), edital de notificação contra o prefeito de Pauini, Renato Rodrigues Afonso (PSD), para no prazo de 30 dias, encaminhar ao órgão de controle e fiscalização os balancetes mensais da saúde dos anos de 2024 e 2025.

O Edital de Notificação nº 15/2026-DICAMI consta na Edição nº 3844 do Diário Oficial Eletrônico da Corte de Contas, assinado pela Diretoria de Controle Externo da Administração dos Municípios do Interior. A matéria está sob a relatoria do conselheiro substituto Alípio Reis Firmo Filho.





Risco de sanções e cenário político

A notificação exige que Renato Afonso preste esclarecimentos ou apresente os documentos pendentes por meio do Domicílio Eletrônico de Contas (DEC).

Caso os balancetes da saúde não sejam regularizados, o prefeito poderá enfrentar sanções administrativas, como a aplicação de multas e o julgamento pela irregularidade das contas do Fundo Municipal de Saúde.

O desdobramento ganha forte conotação política no interior do Estado. Renato Afonso é irmão do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Adjuto Afonso (União Brasil).

A cobrança do TCE-AM sobre as contas de Pauini ocorre no momento em que Adjuto conduz os trabalhos no Legislativo estadual e organiza suas bases no interior em busca da reeleição no pleito de 2026.