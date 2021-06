Prefeito de Pauini nomea parentes para cargos em secretarias municipais

Renato Afonso e Paulo Souza, respectivamente prefeito e vice de Pauini (a 935 quilômetros de Manaus), nomearam duas parentes para secretarias municipais. A contratação configura nepotismo e vai contra a constituição.

A sobrinha do prefeito, Maria Augusta Nobre Afonso, já consta na folha de pagamento da Secretaria de Saúde do município. Já a sobrinha do vice, Naziana Souza dos Santos, foi direcionada para a Secretaria de Educação do município (Semed), e é paga com recursos federais oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

A contratação de ambas foi feita sem processo seletivo. As informações constam no Portal da Transparência de Pauini.