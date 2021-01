Prefeito de Pauini vai às ruas para impor seu ritmo de governo

Há poucos dias frente ao Poder Executivo Municipal de Pauini, Renato Afonso já começou a mostrar resultados significativos na área da limpeza pública, uma das muitas reivindicações dos munícipes.

Através de um planejamento os serviços tiveram início no bairro São Francisco. Percebe-se que as vias públicas e áreas adjacentes estão assumindo um aspecto diferenciado do ano anterior. Lixões, matos e outros entulhos são retirados gradativamente das ruas da cidade.

Nas redes sociais, são muitos os elogios pelos trabalhos executados. O prefeito ganha notoriedade à medida em que as ações são desenvolvidas por conta de uma dinâmica de trabalho onde o bem coletivo sobrepõem-se ao individual.

Renato Afonso tem acompanhado in loco as atividades efetuadas pelas equipes de limpeza.

Por outro lado, uma outra equipe de limpeza está com trabalho efetivo na coleta dos resíduos sólidos, com uso do caminhão coletor.

Fazendo isso, é nítida a preocupação do Gestor com a saúde da população.

Por Romário Vieira