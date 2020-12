O prefeito eleito de Humaitá (a 580 quilômetros de Manaus), Dedei Lobo, foi denunciado por compra de votos durante a campanha eleitoral. Ele teria pago R$ 500 por cada voto recebido no dia 15 de novembro, data do primeiro turno do pleito municipal.

A denúncia foi feita pelo atual prefeito, Herivâneo Oliveira. Ele pediu uma liminar para cassar Lobo e seu vice, Alexandre Perote, por compra de votos e abuso de poder econômico.

A Justiça Eleitoral está analisando o caso.