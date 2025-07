Prefeito Ilque Cunha é visto como ‘rei sem coroa’, com Juruá sendo gerida por ex de Carauari

Investigação aponta influência externa na gestão do prefeito Ilque Cunha em Juruá





Juruá-AM – Uma investigação feita com base em relatos de moradores, servidores municipais e fontes da política local revela que a administração do prefeito Ilque Cunha (MDB) sofre fortes influências externas.

Ilque está enfrentando críticas por supostamente não comandar o município de Juruá de fato e de direito e como prefeito democraticamente eleito para o cargo. Ou seja, ele é visto como um “Rei sem Coroa” na prefeitura de Juruá, que divide a adminsitração com ex-gestores da cidade vizinha de Carauari.

Carauari na administração de Juruá?

O descontentamento entre moradores e servidores públicos é visto em todos os órgãos da administração Ilque Cunha. Sgundo informam, a influência de nomes ligados à antiga administração do município de Carauari, e do ex-prefeito Bruno Ramalho (MDB), está atrapalhando o desenvolvimento do município.

Parte significativa do secretariado de Ilque Cunha, estaria sendo formada por ex-integrantes da equipe de Ramalho. Um dos exemplos mais simbólicos é o do atual secretário municipal de Finanças, Alessandro Pereira, que exerceu função semelhante na gestão anterior de Carauari.

Para muitos, a movimentação de quadros técnicos que não possuem vínculo histórico com a realidade do município de Juruá é uma falta de capacidade administrativa.

A crítica mais recorrente é de que o prefeito Ilque Cunha estaria sem autonomia para tomar decisões dentro da própria gestão.

Moradores e servidores acreditam que o comando da prefeitura estaria nas mãos do ex-prefeito Bruno Ramalho, que, embora oficialmente fora do cargo público, é visto como o articulador de bastidores.

Essa situação levou a comentários ácidos dentro da cidade: para muitos, Ilque Cunha é um “rei sem coroa” — eleito democraticamente pelo povo de Juruá, mas sem o real poder sobre sua administração.

A crescente insatisfação popular coloca em xeque a legitimidade das decisões políticas tomadas em seu nome e levanta questionamentos sobre o futuro da autonomia política e administrativa do município.

NT: o texto acima é uma contribuição de funcionários municipais de Juruá, ao portal Correio da Amazônia e, sob o qual, não expressamos nenhuma opinião. Deixando portanto, espaço aberto para qualquer resposta ao texto.