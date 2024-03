Prefeito inaugura pavimentação do ramal Cachoeira do Leão e anuncia obras na zona rural

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o secretário de Obras, Renato Junior, inauguraram, neste domingo, 10/3, o ramal de acesso, agora pavimentado, à comunidade Cachoeira do Leão, no quilômetro 37 da rodovia AM-010, na zona Rural da capital. Foram pavimentados quatro quilômetros de extensão do ramal. As equipes aplicaram mais de três mil toneladas de massa asfáltica no trecho.





O ramal de acesso à comunidade Paraíso Verde, vicinal do Cachoeira do Leão, também foi pavimentado em seus 800 metros de extensão, com outras 600 toneladas de asfalto. No ato de inauguração da pavimentação dos ramais, o prefeito afirmou que essa é a primeira vez que uma gestão municipal atua nos ramais da cidade, portanto, o trabalho atende demandas de décadas.

“É um sonho de 30 anos aqui no Paraíso Verde e também no Ramal do Leão, que é a prefeitura asfaltando, dando dignidade e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Com a chegada do asfalto melhora o escoamento da produção rural, os ônibus do transporte escolar entram para pegar as crianças, então, é uma mudança significativa na vida dessas pessoas. E, pela primeira vez, a prefeitura faz o asfaltamento de ramal. Esse aqui é o oitavo, e nós ainda vamos avançar por mais oito ramais”, anunciou David Almeida.

O trabalho faz parte de uma ação da prefeitura para readequar as vias da zona Rural e viabilizar a entrada de ônibus escolares, facilitar o escoamento da produção agrícola e o acesso às unidades de saúde, principais reivindicações dos moradores.

“Já foram atendidos pela gestão, com pavimentação de qualidade, além do Cachoeira do Leão, os ramais Matrinxã, Acará, Bom Jesus, Ipiranga, Água Branca e Paraíso Verde, levando dignidade para pessoas que, durante mais de 30 anos, esperam por essa atenção. A gestão do prefeito David (Almeida) tem feito a diferença. Nós temos trabalhado diuturnamente, para melhorar o escoamento dos produtos que agora chegam às feiras com um preço mais acessível”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Renato Junior.

O secretário acrescentou quais os próximos ramais que serão atendidos pela prefeitura. “Chegaremos a outros trechos, como a comunidade do Canaã, e o ramal de acesso à comunidade São Francisco, no km 42 da rodovia AM-010, onde faremos cerca de 8 a 10 quilômetros dele. Nós temos muitas ações direcionadas para o agro, para o setor primário da cidade de Manaus que agora tem vez e voz na gestão do prefeito David”, complementou Renato Junior.

O psicólogo Luiz Coêlho, presidente da Associação de Moradores do Ramal da Cachoeira do Leão, contou que essa era uma luta de mais de 30 anos, conseguir a pavimentação do ramal e que finalmente essa reivindicação foi atendida.

“O sentimento de gratidão, a satisfação é grande por nós termos conseguido fazer com que muitas e muitas famílias consigam ter dignidade, ter o asfalto na porta da sua casa. É claro, ainda há muito a fazer, mas isso que está sendo feito, Nunca, nunca, nenhuma prefeitura, nenhum prefeito teve a coragem, de encarar o desafio de fazer com que nós tivéssemos o resgate da nossa dignidade”, agradeceu.

O pastor Juvenal Filho também ressaltou a melhoria da dignidade de vida da população com a pavimentação.

“Melhorou bastante mesmo. As vias onde foram pavimentadas, asfaltadas hoje. As nossas crianças também, no colégio, onde os ônibus não entravam, hoje eles entram para pegar as crianças que ficavam no sol e na chuva. Melhorou bastante”, comentou.

No trecho do ramal, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) realizaram terraplanagem, imprimação, aplicação de massa asfáltica e compactação do solo.

Antes do ramal Cachoeira do Leão, a prefeitura já havia realizado a pavimentação de outras vias na zona Rural, das estradas da comunidade Água Branca, Matrinxã, Bom Jesus, Baiano e ainda os encabeçamentos de ladeiras no Rio Branquinho foram executados.

A gestão também prevê estender o serviço a novos trechos, um deles é o do Ramal São Francisco, no km 32 da rodovia AM-010.