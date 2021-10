Prefeito Jander Barreto vai investir em serviços funerários

Os casos de covid-19 começaram a reduzir recentemente no Amazonas. Mesmo assim, o prefeito de São Sebastião do Uatumã (a 252 quilômetros de Manaus), Jander Barreto, ainda vai investir em serviços funerários. O gestor pretende gastar pouco mais de R$ 550 mil em diferentes atividades do ramo.

Na lista de gastos estão traslado fluvial, aluguel de capelas, carro funerário castiçais, velas e coroas de flores. Os serviços serão fornecidos pela empresa Suely R. do Prado.

O contrato é justificado, de acordo com a Prefeitura de São Sebastião do Uatumã para atendimento de falecimentos de pessoas de famílias de baixa renda, a pedido da Secretaria Municipal de Assistência Social.