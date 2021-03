Prefeito participa da distribuição de 2,8 mil mudas e destaca importância da arborização

Dentro do conjunto de várias ações do programa “Manaus Verde”, a Prefeitura de Manaus realizou o primeiro grande ato de distribuição e plantio de mudas arbóreas em 2021. A ação ambiental realizada em alusão ao Dia da Árvore na Amazônia, ocorreu na manhã deste domingo, 21/3, no Parque Linear II, na Área de Preservação Permanente (APP) do Igarapé do Mindu, no bairro Novo Aleixo, zona Leste da cidade, e contou com a participação do prefeito David Almeida, que destacou a importância de tornar a capital amazonense uma cidade cada vez mais verde.

“A Prefeitura de Manaus está trabalhando para arborizar a cidade. Nós somos uma cidade no meio da floresta e infelizmente temos pouca arborização e a prefeitura cumpre seu papel nessa área de expansão da nossa cidade aqui pela zona norte e zona leste”, disse o prefeito.

O titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antonio Stroski, ressaltou a importância de o evento ter sido realizado às margens do Igarapé do Mindu. “Nós estamos às margens do igarapé, que é emblemático, que tem uma importância muito grande para cidade de Manaus, do ponto de vista de como está acontecendo essa interação, essa influência nos resultados da ocupação urbana às margens do Mindu. Nós temos um problema de supressão da vegetação que protege as margens do igarapé, o problema de despejo de efluentes domésticos, de resíduos sólidos. Então existe um conjunto de obras que o poder público faz, que a prefeitura está executando e nós estamos assim potencializando os benefícios desse caso do Igarapé do Mindu com essa ação de arborização”, declarou Stroski.

Com a distribuição e plantio de 2,8 mil mudas, o secretário da Semmas espera que, a partir dessa ação, haja uma maior mobilização e inclusive sensibilização das pessoas para a manutenção dessas plantas.

Moradora da comunidade do entorno onde aconteceu a ação, Valdira Araújo disse estar surpresa e que não esperava a distribuição e plantio de mudas já que, segundo ela, estavam abandonados. “A gente estava precisando dessa ajuda mesmo, desse apoio do prefeito e a gente agradece a presença dele aqui. Nós aqui estávamos abandonados. Agora chegou planta, chegou alegria e agora se Deus quiser nós vamos cuidar do nosso jardim”, relatou.

Para as ações de arborização em Manaus, a Semmas tem contado com o apoio da empresa Sodecia da Amazônia, que doou ferramentas como pás, enxadas, boca de lobo, carrinho de mão, entre outros.

Manaus Verde

Além do plantio e distribuição de mudas de hoje, o programa ambiental “Manaus Verde”, tem como meta a produção de 250 mil mudas frutíferas, ornamentais e medicinais e a doação de 100 mil mudas de plantas arbóreas e frutíferas à comunidade em geral e instituições.

Outra meta do “Manaus Verde” é a construção do novo Centro de Produção de Mudas do município que, atualmente, opera nas dependências do Instituto Federal de Educação (Ifam), no bairro Zumbi, zona Leste.

As metas de plantio serão crescentes para os próximos anos, até que Manaus tenha um índice expressivo de arborização.

Foto: Altemar Alcantara / Semcom