Prefeitos Anderson e Patrícia fecham parceria entre Rio Preto e P. Figueiredo

O prefeito Anderson Sousa (PP) e a prefeita Patrícia Lopes (MDB) firmaram um Termo de Cooperação Técnica inédito entre as duas prefeituras da Região Metropolitana, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo, para atender as necessidades dos moradores que residem na divisa entre os dois municípios.

De acordo com o prefeito Anderson Sousa, as comunidades dessas áreas passam por problemas idênticos, que vai da assistência em saúde, educação, área da assistência social, fundiária e, “acima de tudo, na assistência técnica, onde as duas prefeituras podem fornecer o apoio logístico e a recuperação de ramais utilizados pelos moradores.

Anderson ressaltou que foi a P. Figueiredo com toda a sua estrutura de governo, com o secretariado municipal de Rio Preto, para se reunir com o Staff administrativo do município vizinho e elaborarem o termo de cooperação que vai beneficiar todos os moradores da área limítrofe.

Na reunião ficou confirmado a assinatura do Termo de Cooperação Técnica que vai sustentar as ações conjuntas nas comunidades, uma delas, a de Tracuá. O local foi visitado nesta quinta feira (06) pela comitiva.

A comunidade de Tracuá já recebeu investimentos da Prefeitura de Rio Preto da Eva com a construção de um Posto de Saúde e melhorias no sistema de abastecimento de água. O prefeito citou também a situação das comunidades da Estrada de Balbina, que estão no limite territorial de Rio Preto, mas que são atendidas pela administração de Presidente Figueiredo. Daí a necessidade dessa ação conjunta.

“O Termo de Cooperação Técnica é uma forma de encontrar meios para que as pessoas sejam atendidas dentro dessas áreas sem se importar qual é a administração municipal responsável por ela, como também, o local de votação das pessoas dessas comunidades”, destacou Anderson.

Acompanharam o prefeito Anderson Sousa na agenda de visita a Presidente Figueiredo a secretárias Soraya Almeida, Aila Carla, Larissa Farah e os secretários Marcos Souza, Ronisley Martins e Erlan Roberto.