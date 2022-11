Prefeitos decidiram continuar com a Associação dos Municípios, mas com nova Mesa Diretora

Prevaleceu a luta pelo restabelecimento administrativo e representativo da Associação Amazonense de Municípios (AAM)

Hoje (16), 18 prefeitos municipais assinaram o edital de convocação de Assembleia Geral para a escolha da nova Mesa Diretora, conselho diretor, vice-presidente regionais e conselho fiscal da Associação, que acontecerá na próxima sexta-feira (18), a partir das 18h, na sede da instituição.

De acordo com o Edital de Convocação, 1/5 dos associados deu legitimidade à convocação dos demais associados a participarem da escolha da nova mesa diretora.

O anúncio foi feito pelo prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, que vinha buscando uma forma de soerguer a AAM, após a recondução do prefeito de Manaquiri, Jair Souto, à presidência em meio a forte polêmica e sem a participação da maioria dos prefeitos do Amazonas.

Para o prefeito Anderson Sousa, a nova eleição será democrática, começa com ampla divulgação, com a participação de todos os prefeitos do Estado. “De imediato, vamos trabalhar para reunir a maioria absoluta de filiados nesta eleição”, observou Anderson Sousa.

Na relação de prefeito em acordo com a convocação e a escolha da nova mesa diretora, estão Enrico Falabella de Urucará, Dedei Logo de Humaitá, Nicon Marreira de Tefé, entre outros.

————————————————————

Veja edital:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS – AAM

Nos termos do art. 13, II do Estatuto da AAM e art. 60 do Código Civil, a ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS – AAM, com sede na Rua Elin Virtonen, 35, Parque Dez de Novembro, CEP: 69.054-694, Manaus/AM, através de ⅕ dos seus Associados, abaixo-assinados, CONVOCA através do presente edital, todos os demais Associados para a Assembleia Geral, que será realizada no dia 18 de dezembro de 2022, às 14:00 horas, com a seguinte ordem do dia:

Eleição do Conselho Diretor, Conselho de Vice-Presidentes Regionais e Conselho Fiscal.

Contando com a presença e participação de todos Associados, subscreve-se o presente edital de convocação.

Manaus, 16 de novembro de 2022.

Anderson José de Sousa – Prefeito Municipal de Rio Preto da Eva

Roberto Frederico Paes Junior – Prefeito Municipal de Novo Airão

José Augusto Ferraz de Lima – Prefeito Municipal de Iranduba

Jander Paes de Almeida – Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Enrico de Souza Falabella – Prefeito Municipal de Urucará

José Cidenei Lobo Nascimento – Prefeito Municipal de Humaitá

Nicson Marreira Lima – Prefeito Municipal de Tefé

Antônio Ferreira dos Santos – Prefeito Municipal de Codajás

Lucenildo de Souza Macedo – Prefeito Municipal de Alvarães

Edir Costa Castelo Branco – Prefeito Municipal de Maraã

José Maria Rodrigues da Rocha Júnior – Prefeito Municipal de Juruá

Marcos Antônio Lise – Prefeito Municipal de Apuí

Andreson Adriano Oliveira Cavalcante – Prefeito Municipal de Autazes

Francisco Nunes Bastos – Prefeito Municipal de Anamã

Gamaliel Andrade de Almeida – Prefeito Municipal de Tapauá

Paulo Ruan Portela Mattos – Prefeito Municipal de Envira

Francisco Sales de Oliveira – Prefeito Municipal de Tonantins

Ordean Gonzaga da Silva – Prefeito Municipal de Guajará