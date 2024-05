Prefeitura abre campanha de vacinação contra a pólio com a meta de imunizar 121 mil crianças

A Prefeitura de Manaus deu início, nesta segunda-feira, à Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, voltada para crianças de 1 a 4 anos. A ação, coordenada pelo Ministério da Saúde (MS), tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e evitar a reintrodução do poliovírus no Brasil. A campanha segue até o dia 14 de junho, com o dia 8 de junho marcado como o “Dia D” de mobilização.





A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, acompanhou o início da vacinação na Unidade de Saúde da Família (USF) Benedito Almeida, na zona Sul. Segundo Fraxe, a meta em Manaus é vacinar 121,6 mil crianças, representando 95% da população de 128 mil crianças de 1 a 4 anos nas áreas urbanas e rurais da capital. Ela enfatizou a importância de vacinar também os bebês de 2 a 11 meses que estão atrasados no esquema vacinal recomendado para o primeiro ano de vida.

“A dose da campanha é adicional, mesmo que a criança já tenha recebido os reforços anteriores. Este é um esforço coletivo para proteger a população da pólio, especialmente agora que o Brasil está em alto risco para a reintrodução do vírus”, destacou a secretária, pedindo aos pais que levem seus filhos para vacinar.

O esquema nacional básico contra a poliomielite prevê três doses de vacina inativada injetável (VIP), administradas aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalos de 60 dias. Além disso, duas doses de reforço com a vacina oral são recomendadas aos 15 meses e aos 4 anos.

Para receber a vacina, os pais ou responsáveis devem levar as crianças a uma das unidades de saúde da rede municipal, munidos de um documento oficial de identificação, a caderneta de vacinação e o Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) ou CPF. Os endereços e horários de funcionamento das unidades de saúde com salas de vacina estão disponíveis neste link.

O professor e atleta Virgílio Nascimento foi um dos primeiros a levar seu filho Victor, de 3 anos, para a vacinação. “A vacinação é muito importante para fortalecer a imunidade dos nossos filhos”, afirmou Nascimento, que priorizou a ida à unidade de saúde logo após cumprir suas primeiras tarefas profissionais do dia.

O último registro de poliomielite no Brasil foi em 1989, e o país está certificado como livre da doença desde 1994. No entanto, a Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC) incluiu o Brasil entre os países de alto risco para a reintrodução do vírus desde o ano passado.

A diretora do Distrito de Saúde Sul (Disa Sul), enfermeira Jucinara Rodrigues, destacou a importância da vacinação, lembrando que a cobertura vacinal no Brasil caiu nos últimos anos. Dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) mostram que, em 2023, Manaus alcançou 88,2% de cobertura vacinal para o primeiro ano de vida, revertendo a tendência de queda registrada desde 2018. “Embora estejamos felizes com a recuperação, ainda precisamos aumentar a cobertura para todas as vacinas e faixas etárias, que atualmente está entre 70% e 80%”, afirmou Rodrigues.

A poliomielite é uma doença contagiosa causada pelo poliovírus, que pode afetar crianças e adultos, resultando em sequelas motoras e, em casos graves, paralisia dos membros inferiores. A transmissão ocorre pelo contato direto com fezes ou secreções das pessoas infectadas.