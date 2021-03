Prefeitura abre inscrições para cadastro de artesãos locais

A Prefeitura de Manaus abre nesta sexta-feira, 19/3, inscrições para artesãos locais que desejam se cadastrar no Departamento de Economia Solidária e Criativa da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi). O cadastro é voltado aos profissionais residentes em Manaus que trabalham com todas as variedades de produtos artesanais.

O principal objetivo é levar exposições em todas as zonas da cidade, entre espaços públicos, empresas privadas e shoppings, criando novos espaços de oportunidades de exposição de comercialização para mais de 200 artesãos cadastrados na Prefeitura de Manaus.

Os processos de capacitação, produção, exposição e comercialização de produtos e serviços de cadeia produtiva, com ênfase no artesanato, são desenvolvidos e fomentados por meio de políticas públicas implementadas pela gestão do prefeito David Almeida.

A Semtepi executa atividades de apoio ao crescimento econômico, previsto nas ações do Planejamento Estratégico Manaus 2030. Feiras de artesanato locais, participações em eventos nacionais e internacionais são algumas das estratégias idealizadas para melhoria na arrecadação municipal.

O formulário para cadastro está disponível em https://forms.gle/Jx3Ng97rfq9vWsRAA.