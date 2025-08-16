Prefeitura abre inscrições para o Corpo de Dança de Manaus

A Prefeitura de Manaus inicia na próxima segunda-feira, 18/8, as inscrições para o Corpo de Dança de Manaus, uma nova iniciativa cultural criada pelo Edital 002/2025 e que integra o calendário artístico da cidade. O prazo segue até 23/8, com audições presenciais no mesmo dia do encerramento.





O projeto, lançado oficialmente no último dia 13/8, será realizado em parceria com a Associação Amigos da Floresta, por meio do Termo de Fomento nº 001/2025, assinado no dia 23 de julho. A ação conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), totalizando R$ 500 mil, destinados a fortalecer ações culturais estruturantes em Manaus.

O presidente do Concultura, Tony Medeiros, destacou que a constituição dos corpos artísticos da cidade, favorecerão não somente os dois corpos, mas toda a população. “Estamos construindo, passo a passo, um projeto que não apenas leva cultura para a população, mas também forma e valoriza novos talentos. Esta é uma semente para um futuro plural e democrático na dança e da música de nossa cidade”, destacou.

Poderão inscrever-se gratuitamente, candidatos de ambos os sexos, a partir de 15 anos completos, e estas devem ser feitas exclusivamente pelo formulário on-line: https://forms.gle/UobDXBjrU1vWgwMT9. O edital completo está disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1LRJFnaudPOskJpV45VICbqL_erIdaWgD/view?usp=drivesdk.

Os documentos necessários são: formulário preenchido, cópia do RG, CPF e comprovante de residência, breve currículo com nome, data de nascimento, formação e experiências artísticas, uma foto, e comprovação de permanência regular no país (para estrangeiros). As audições serão realizadas na escola ArtFactory, localizada na rua Edson Bittar, nº 85, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste.

No total, serão oferecidas 20 bolsas, sendo dez dedicadas a Danças Urbanas e dez a Danças Contemporâneas. As bolsas terão duração de quatro meses, com carga horária de três horas semanais. O início das atividades está previsto para 1º/9, reunindo bailarinos selecionados para ensaios e apresentações em diversos espaços da cidade.

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato com o número (92) 99121-2159.

Conjunto musical

Já a Orquestra de Câmara de Manaus, que foi criada pelo edital 001/2025, realizou as inscrições entre 2 e 7/7, e as audições nos dias 8 e 10/7, resultando na seleção de dez bolsistas que integrarão a formação por um período de seis meses.

Formação artística

Além de levar apresentações para diferentes públicos e bairros, o Corpo de Dança e a Orquestra de Câmara também terão papel importante na formação de plateia, despertando o interesse da população pela produção cultural manauara.

“Manaus merece corpos artísticos que expressem sua identidade e dialoguem com a diversidade de talentos que temos. Este lançamento é apenas o início de um caminho que será construído com diálogo e participação da classe”, finalizou o presidente do Concultura.