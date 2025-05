Prefeitura alinha ações preventivas diante da possibilidade de cheia severa do rio Negro

Dez órgãos da Prefeitura de Manaus realizaram, nesta quinta-feira, 8/5, reunião de alinhamento para adoção de medidas de prevenção dos impactos da cheia na capital, nas zonas urbana e rural, principalmente relacionadas ao rio Negro, que está com cota atual de 27,99 metros. A reunião foi realizada no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), no bairro Adrianópolis.





De acordo com Serviço Geológico do Brasil (SGB), a cota do rio Negro tem possibilidade de 42% de alcançar os 29 metros, com 85% de chegar a 29,43 metros. O recorde histórico de cheia na capital é de 30,02 metros, registrado em 2021.

Apesar do período ser de redução das chuvas, tempestades com grande volume de água podem ocorrer, o que mantém o alerta para subida do nível dos rios.

Com este cenário, e com alguns pontos da cidade já apresentando focos de inundação, a prefeitura está adotando ações em conjunto, concentrando esforços com a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg).

O subsecretário da Semseg, Gladston Silva, disse que a proximidade de uma cheia severa já está impactando pessoas que moram em áreas com risco de inundações, sendo necessário a prefeitura, por meio das secretarias, realizar esse alinhamento das ações preventivas.

“Há uma previsão, uma probabilidade grande de nós atingirmos a cota de 29 metros, que é cheia, é uma enchente severa para a cidade de Manaus, que já começa a impactar severamente aquelas pessoas que moram em áreas de risco de alagações, de inundações. A Prefeitura de Manaus, por intermédio de suas secretarias, fez uma primeira reunião de alinhamento para a gente começar, a partir de hoje, já desenvolver ações para se prevenir”, disse o subsecretário.

O secretário-executivo da Defesa Civil de Manaus, Lima Júnior, informou que o órgão está monitorando o cenário da cheia na capital e atuando na construção de 400 metros de pontes no bairro São Jorge, zona Oeste, que é o primeiro ponto afetado na capital, contando com suporte da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Ele também orienta a população para acionar a Central 199 para registro de ocorrências referentes às alagações.

“Estamos monitorando diariamente os bairros da cidade. É importante também que você ligue para o 199 para que a gente possa registrar essa ocorrência e verificar também in loco se há necessidade da construção de pontes. Também já estamos chegando no bairro do Educandos, que está sendo bastante afetado. Então, é muito importante essa parte preventiva para que possa garantir o direito de ir e vir a essas famílias”, enfatizou o secretário Lima Júnior.

Alinhamento

O superintendente do CCC, Sandro Diz, salientou que a reunião de alinhamento segue determinação do prefeito para se antecipar aos problemas. “A gente está antecipando com ações, com várias ações para poder minimizar o que vai ocorrer, que nós sabemos acontece todo ano. Então, esse é o nosso objetivo, o prefeito determinou isso para todos os secretários que disponibilizem as pessoas necessárias para que as ações sejam eficazes e antecipadas”, comentou.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) também está realizando monitoramento e adotando ações de prevenção de doenças de veiculação hídrica, risco de tétano acidental, acidentes com animais peçonhentos e atuando junto com a rede de distribuição de água para evitar contaminação, conforme Jocilene Galúcio, chefe de Vigilância de Desastres da Semsa.

“A Semsa trabalha o antes, durante e o pós-enchente, e toda a equipe se volta então para um plano setorial onde nós fazemos a prevenção de doenças de veiculação hídricas, tétano acidental, também trabalhamos a questão dos animais peçonhentos, na prevenção de acidentes. Trabalhamos de forma integrada com a rede de abastecimento de água, em que a gente pede que seja então suspenso o ramal de distribuição para que não fique submersa em contato direto com água contaminada”, explicou Jocilene.

O gerente do Serviço de Calamidades e Emergência da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jander Guerreiro, informou que a pasta também já está atendendo famílias afetadas pela cheia, cadastradas para recebimento do auxílio-aluguel.

“A Semasc está junto com a Defesa Civil, dentro das comunidades e dos bairros fazendo esse levantamento das necessidades que as comunidades estão passando. Nesse levantamento, a Semasc está assistindo as famílias com auxílio-aluguel, nesse primeiro momento”, informou.

Trabalho integrado

A reunião ainda contou com a presença de representantes das Secretarias Municipais de Educação (Semed), Limpeza Urbana (Semulsp), Centro e Comércio Informal (Semacc), Habitação e Regularização Fundiária (Semhaf) e da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom).

A partir de agora, todas as secretarias envolvidas vão concentrar esforços no monitoramento dos impactos da cheia e na adoção de medidas. Na próxima semana, os órgãos vão realizar uma inspeção da orla da cidade para verificar a situação das inundações.

O monitoramento contínuo do cenário de cheia na capital servirá também para tomada de decisão em relação à necessidade de decretação de emergência.