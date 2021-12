Prefeitura anuncia instalação da ‘Casa de Acolhimento’ para mulheres vítimas de violência

A Prefeitura de Manaus firmou nesta terça-feira, 7/12, uma parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do Fundo de População (UNFPA) – responsável por questões populacionais da entidade – que busca intensificar os esforços e iniciativas em prol da promoção dos direitos de mulheres e meninas da capital amazonense. A assinatura do termo de cooperação, que contou com a presença do prefeito David Almeida, aconteceu no Casarão da Inovação Cassina, Centro. A primeira ação prevista é a instalação, já em janeiro de 2022, da “Casa de Acolhimento a Mulheres Vítimas de Violência”.

“Manaus está dando mais um passo importante no combate a violência e preservação dos direitos das mulheres. Essa parceria com a ONU será de suma importância para que possamos seguir dando assistência às vítimas desse crime na nossa cidade. Nossa gestão tem o compromisso de proteger as mulheres e vamos buscar isso, cada dia mais”, enfatizou Almeida.

Para a subsecretária da Subsecretaria Municipal de Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Graça Prola, a parceria será fundamental visto o suporte financeiro e material que irá proporcionar ao município.

“A assinatura do termo de cooperação com o Fundo de População das Nações Unidas representa um avanço por ser uma parceria internacional com muito rigor. Vamos trabalhar para a implantação da Casa de Acolhimento a Mulheres Vítimas de Violência e também com o apoio técnico aos Creas situados em Manaus. Essa agência vem contribuir com equipamentos, material informativo, até mesmo formação e também com a parte de equipamentos e material permanente para esses serviços”, explicou Prola.

A Casa de Acolhimento terá o propósito de acolher mulheres em situação de violência ou sobreviventes da violência. No total, serão 30 mulheres acolhidas com seus filhos, que receberam o apoio no processo socioeducativo de empregabilidade, proporcionando a autonomia para que elas rompam com o ciclo violência doméstica.

A chefe do Escritório da UNFPA, Débora Rodrigues, explicou que o próximo passo do projeto será a contratação da equipe que prestará serviço na Casa de Acolhimento.

“Esse projeto é focado no fortalecimento da rede intersetorial de proteção especificamente do centro de referência com a contratação de recursos humanos, equipamentos, estratégias de comunicação, doação de kits de higiene, enfim, diversas iniciativas, e a gente pretende consolidar um trabalho que já vem sendo feito pelo município e agregar valor a essa ação tão bem realizada pela prefeitura”, concluiu.