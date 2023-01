Prefeitura atua emergencialmente na desobstrução de bueiros no Riacho Doce

Com a chegada do período chuvoso, equipes da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), atuam de maneira emergencial em serviços de infraestrutura de manutenção em redes de drenagem profunda no conjunto Riacho Doce, bairro Cidade Nova, zona Norte. Nesta terça-feira, 10/1, os trabalhos são voltados à recuperação de uma rede de drenagem profunda na rua 26 de Agosto, onde as caixas coletoras da via estavam obstruídas, por conta do grande acúmulo de lixo descartado de forma irregular na área.

O engenheiro Érico Braga explica que infelizmente essa prática é cada vez mais comum e é responsável por grande parte das inundações na cidade, assim como um dos maiores causadores de rompimentos das tubulações.

“O trabalho tem que ser de todos. Com a chegada das chuvas, o prefeito David Almeida e o secretário Renato Júnior determinaram a intensificação dos serviços preventivos e emergenciais na cidade, com a finalidade de minimizar os impactos do inverno. Estamos empenhados na desobstrução dos bueiros, mas fico o apelo à população que contribua com o nosso trabalho, colocando o lixo na lixeira e evitando jogar nas vias da nossa cidade”, explica o engenheiro.

O trabalho é delicado e minucioso, as equipes executam de maneira manual, iniciando com abertura da caixa para a limpeza, e avançando para a tubulação que estava tomada por uma grande quantidade de lixo que estava comprometendo o fluxo da água da chuva.

Para a moradora Josélia Ramos, 49, esse trabalho realizado pela prefeitura veio na hora certa. “Aqui sempre que chove alaga mesmo. E acompanhando o trabalho aqui, vi que todos somos responsáveis. Fiquei assustada com a quantidade de lixo que tiraram dos tubos. Precisamos nos conscientizar que a responsabilidade é de todos e não só do poder público”, fala a moradora.

Ainda hoje, as caixas da rua 26 de Agosto serão entregues à população, totalmente desobstruídas. A ação segue por toda semana em outras vias do conjunto Riacho Doce.