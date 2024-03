Prefeitura autua 74 motoristas utilizando vagas de estacionamento especial em shoppings

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), intensificou, nesta segunda-feira, 4/3, uma ação de fiscalização no estacionamento de dois shoppings centers da zona Centro-Sul da cidade. O objetivo principal da operação foi de coibir o uso indevido das vagas reservadas para idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs).





Segundo o diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, a fiscalização foi uma resposta direta às inúmeras reclamações recebidas pela prefeitura sobre o uso irregular dessas vagas. “É inaceitável que ainda tenhamos que lidar com essa falta de respeito e consciência. As vagas para idosos e PcDs são um direito garantido por lei e é nosso dever assegurar que sejam utilizadas corretamente”, afirmou.

Durante a operação, os fiscais do IMMU, estiveram atentos à presença de veículos estacionados irregularmente nas vagas reservadas sem possuírem credencial. Os agentes autuaram 74 veículos nos dois estabelecimentos comerciais.

“Essa ação serve como um lembrete de que o respeito às leis de trânsito é fundamental para uma convivência harmoniosa na cidade”, disse Roberto Kelly, agente do IMMU.

A iniciativa da prefeitura foi apoiada pelos motoristas que estavam presentes, especialmente por aqueles diretamente afetados pela problemática. O IMMU anunciou que continuará com as operações de fiscalização em diversos pontos da cidade, reforçando o compromisso da Prefeitura de Manaus em promover uma mobilidade urbana mais justa e acessível para todos.