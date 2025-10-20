Prefeitura certifica 200 empreendedores durante ‘Demoday’ do programa Salto Aceleradora

A Prefeitura de Manaus realiza nesta segunda-feira, 20/10, às 10h, o “Demoday”, evento que marca o encerramento e a certificação da nova turma do programa “Salto Aceleradora”. A cerimônia será realizada na Central do Empreendedor, localizada no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, zona Norte da capital.





Durante o evento, 200 empreendedores que concluíram a formação em 2025 receberão seus certificados e terão a oportunidade de apresentar seus negócios no tradicional “Demoday” — momento em que os participantes realizam um pitch, uma apresentação rápida e estratégica sobre as ideias e planos de negócio desenvolvidos ao longo do programa.

Criado em 2021, o Salto Aceleradora é uma iniciativa gratuita da Prefeitura de Manaus que busca fortalecer o ecossistema de inovação e empreendedorismo local. O programa oferece capacitação prática e teórica em áreas como autodesenvolvimento, mercado, modelo de negócio, finanças, marketing e inovação, ajudando os participantes a transformar ideias em empreendimentos sustentáveis e competitivos.

De acordo com a Semtepi, o programa tem se consolidado como uma das principais políticas públicas municipais voltadas ao fomento de novos negócios e à geração de renda na capital amazonense.

“O Salto Aceleradora tem transformado a vida de muitos empreendedores, abrindo portas para o crescimento econômico e incentivando a inovação em Manaus. O Demoday é a celebração desse esforço coletivo e do talento local”, destacou a equipe técnica da secretaria.

Com mais uma turma concluída, a Prefeitura reforça seu compromisso em apoiar o desenvolvimento de empreendedores manauaras, fortalecendo o ambiente de negócios e promovendo oportunidades para quem busca crescer e inovar.