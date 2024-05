Prefeitura comemora Dia da Tartaruga com exposição em espaço educacional

A Prefeitura de Manaus em parceria com a Vara do Meio Ambiente (Vema), abriu, nesta terça-feira, 14/5, a exposição “Tartarugas da Amazônia: Conhecer para Preservar”, no Espaço da Cidadania Ambiental (Ecam), localizado no shopping Manauara, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 1.300, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul. A mostra é uma referência ao “Dia Mundial das Tartarugas”, celebrado em 23 de maio.





Organizada pela Coordenadoria das Ocas do Conhecimento Ambiental da Semed, esta exposição destaca a importância da educação ambiental como ferramenta essencial para a preservação das tartarugas da Amazônia. Com o apoio técnico e científico da Associação de Ictiólogos e Herpetólogos da Amazônia (AIHA) e do Centro de Estudos dos Quelônios da Amazônia (Cequa). O Dia Mundial das Tartarugas foi instituído pelo American Tortoise Rescue. A exposição estará aberta até o dia 29 de maio, das 14h às 22h, de segunda a sexta-feira, no Ecam.

Com uma série de painéis informativos, vídeos e modelos interativos, a mostra tem o objetivo de sensibilizar e educar a sociedade sobre a importância da preservação das tartarugas. Os visitantes aprenderão sobre a diversidade das tartarugas, incluindo espécies terrestres, de água doce e de água salgada, e compreenderão o papel crucial desses animais no equilíbrio dos ecossistemas.

Durante o período da exposição, o público poderá participar de atividades educativas, assistir a palestras e interagir com especialistas em biologia e conservação. Estudantes da Escola Municipal Alfredo Linhares, participaram da abertura, reforçando o compromisso da Semed com a educação ambiental e a integração entre a comunidade escolar e as práticas de preservação.

A aluna do 6º ano, Stela Vitória, de 12 anos, falou sobre sua experiência ao conhecer as tartarugas na exposição.

“Conhecer as tartarugas na exposição foi incrível. Aprendi muito sobre o habitat e os comportamentos delas, e despertou ainda mais meu interesse pela conservação da natureza”, disse a aluna.

Para o coordenador das Ocas do Conhecimento Ambiental, Renato Bezerra, este projeto representa não apenas uma oportunidade de divulgar conhecimento, mas também de inspirar mudanças positivas em relação à preservação das tartarugas.

“Estamos empenhados em inspirar uma nova geração de defensores da natureza, conscientes do papel crucial que cada um de nós desempenha na proteção do nosso ambiente”, afirmou Renato.