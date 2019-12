Prefeitura conclui dragagem de 6 mil metros do igarapé do Mindu

Após quase cinco meses de trabalho, a Prefeitura de Manaus está em fase de conclusão do serviço de dragagem preventiva do igarapé do Mindu, no conjunto Jardim Primavera, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul. Na manhã deste sábado, 14/12, o prefeito Arthur Virgílio Neto, juntamente com os secretários municipais, vistoriou a ação executada por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

“Quando iniciamos esse trabalho, o igarapé estava bem estreito, propício a uma inundação. Fizemos o alargamento e está ficando bonito e uniforme, um ‘riozão’ de 22 metros de largura. Queremos um leito mais raso possível e um igarapé mais largo possível”, destacou o prefeito Arthur Neto, ressaltando que as atividades de dragagem e desassoreamento em leitos de igarapés durante os meses de verão na capital amazonense foi intenso, a fim de prevenir ocorrências durante o período chuvoso.

Além do trecho de 6.600 metros de dragagem do conjunto Jardim Primavera, a Seminf realiza trabalhos em outras seis frentes de obras pela cidade. Todo material retirado dos leitos dos igarapés pode ser reciclado e reaproveitado pela Prefeitura de Manaus.

Em paralelo ao trabalho nos igarapés, o prefeito também destacou a execução do programa de recapeamento asfáltico, o Requalifica, a entrega de reservatórios de água e investimento em esgotamento sanitário. “Trabalhamos o tempo inteiro, com criatividade, usando a experiência que acumulamos em todos os momentos que governamos e fomos chamados a atuar em favor do povo brasileiro, como ministro, e em favor de Manaus, como prefeito por três vezes”, finalizou.