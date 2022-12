Prefeitura conclui os serviços de recuperação asfáltica no Japiim

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), concluiu, nesta quinta-feira, 15/12, os serviços das obras emergenciais, seguindo o plano da recuperação asfáltica nas ruas 10 e 27 do bairro Japiim, situado na zona Sul da cidade.

As equipes do Distrito de Obras do bairro Petrópolis aplicaram 20 toneladas de massa asfáltica em cada via, contando com o apoio dos maquinários necessários, que dão eficiência e celeridade aos serviços.

O fiscal da obra, engenheiro Hudson Smiti, acompanhou de perto o avanço dos serviços com sua equipe e ressaltou a importância de vistoriar e empregar uma boa qualidade nos trabalhos.

“Cada rua tem as suas devidas complicações, umas com bastante buracos, outras vias com muitos remendos, deixando o trecho completamente intrafegável. A nossa equipe chega no local, faz o estudo técnico e inicia as obras, deixando as ruas trafegáveis para a população, com mais segurança e qualidade. Estamos cumprindo todos os dias aquilo que nos foi determinado pelo prefeito David Almeida e pelo secretário de Obras, Renato Júnior, entregar a diferença, fazer a melhoria, por isso é tão necessário acompanhar e fiscalizar, além de executar, para que tudo seja concluído perfeitamente”, salientou Hudson.

O motorista de caminhão Jucelino da Costa, 39 anos, contou sobre a dificuldade que enfrentava ao passar pelas ruas cheias de buracos, mas hoje agradeceu a toda a equipe da prefeitura pelos serviços, que estão garantindo a trafegabilidade na cidade.

“Antigamente não tínhamos assistência nenhuma nas ruas, era só buraco, e para mim, que tenho uma longa experiência como motorista, era bastante complicado dirigir nas ruas esburacadas. Mas agora a realidade é outra, onde eu passo as ruas estão asfaltadas, só tenho a agradecer pelos serviços na zona Sul. Obrigado, prefeito David Almeida e ao secretário de Obras, Renato Júnior, as ruas estão show”, disse Jucelino