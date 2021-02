Prefeitura convoca estudantes aprovados em processo seletivo de estágio

A Prefeitura de Manaus está convocando mais estudantes aprovados no processo seletivo de estágio do município. Com a chamada, um total de 54 estagiários vão ser integrados ao Programa Municipal de Estágio Remunerado do município, gerido pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad). A lista nominal dos estudantes também está disponível no endereço http://semad.manaus.am.gov.br.

O Edital de Convocação n° 002/2021, que trata do início do chamamento dos classificados de nível superior e dá as demais orientações, foi publicado na edição 5.036 do Diário Oficial do Município (DOM), desta quarta-feira, 17/2.

De acordo com o secretário da Semad, Ebenezer Bezerra, a convocação atende às orientações do prefeito David Almeida, no sentido de agilizar os processos de tomada de decisão e imprimir uma nova celeridade na administração pública.

O titular da Semad destaca ainda que, para otimizar a adequação dos novos estagiários à prefeitura, a secretaria implementou um sistema informatizado de gestão de estágio. Emissão de contratos, vigência contratual, acúmulo de estágio e folha de pagamento são algumas das funções do novo sistema, desenvolvido pela própria Semad, por meio do Departamento de Sistemas e Tecnologia da Informação (DSTI).

“Essa ferramenta vai facilitar o trabalho que antes não era informatizado. Uma melhoria que traz eficiência e celeridade às atividades operacionais”, complementa.

Os convocados irão atuar na Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), onde reforçarão o quadro de pessoal nas áreas de administração, arquitetura e urbanismo, engenharia civil e sistemas de informação.

Documentação

Os estudantes convocados deverão apresentar documentação necessária e exames médicos elencados no edital da seleção. A entrega dos documentos acontece de forma presencial e on-line.

Seguindo os protocolos de segurança para evitar o contágio do novo coronavírus, sem aglomeração, os estudantes aprovados que optarem pela entrega presencial dos documentos deverão comparecer até o dia 4 de março, em dias úteis, no horário de 8h às 14h, na sede da Semef, na avenida Brasil, 2.971, bairro Compensa, zona Oeste.

On-line, os documentos e exames poderão ser enviados para o e-mail [email protected], aos cuidados da servidora e agente setorial de estágio da Semef, Miriam Lima. Eventuais esclarecimentos relacionados à convocação serão tratados pelo (92) 3625-7311.