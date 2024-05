Prefeitura convoca quatro profissionais aprovados no concurso público da Semsa

Visando suprir as necessidades permanentes de serviço e assegurar a prestação da assistência básica à população, a Prefeitura de Manaus está convocando mais quatro profissionais, aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para cargos de Assistente em Saúde (AS), de nível médio, para os procedimentos de posse. Os convocados devem se apresentar, até o dia 26 de junho, na sede da secretaria, situada no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.





O decreto de nomeação dos aprovados, assinado pelo prefeito David Almeida, foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), edição nº 5.834, de segunda-feira, 27/5. O ato de convocação, a 15ª referente ao Edital 002/2021 do certame municipal, consta da edição nº 5.835 do periódico, de terça-feira, 28/5. As publicações podem ser consultadas por meio do link semsa.manaus.am.gov.br/servico_cidadao/?t=concursos.

Para início dos procedimentos pré-admissionais, os aprovados devem efetuar o cadastro e a inclusão on-line dos documentos requeridos para a posse, listados no Anexo 2 do edital de convocação. Entre eles estão documento oficial de identidade, título de eleitor, CPF, comprovante de residência, foto 3×4, certidões negativas de antecedentes criminais das justiças federal e estadual, e comprovante de imunização contra a Covid-19 com esquema vacinal completo.

Depois dessa etapa, os aprovados devem comparecer, em posse do documento oficial de identidade e CPF, até o dia 26 de junho, em dias úteis, das 8h às 12h, no auditório Deodato de Miranda Leão, na sede da Semsa. No local, com acesso pela avenida Maceió, no bairro Adrianópolis, eles receberão orientações sobre o processo admissional e checagem de pré-requisitos.

Dentre os quatro profissionais incluídos na nova convocação, três foram aprovados no cargo AS – Assistente em Administração, e uma no de AS – Auxiliar em Saúde Bucal. O chamamento abrange vagas remanescentes dos cargos, decorrente da desistência de aprovados em classificação superior e da exoneração de servidores já admitidos por meio do certame municipal da saúde.

O número de aprovados nomeados no concurso da Semsa Manaus, considerando o novo chamamento, chega a 2.139. Desse total, foram empossados 1.770 profissionais, dos quais 1.671 já estão em exercício em seus cargos na secretaria.

O certame ofertou 2.001 vagas, distribuídas em três editais, sendo 124 vagas para cargos de Especialista em Saúde – Médico, 1.822 para cargos diversos de Especialista e Assistente em Saúde; e 55 para Assistente em Saúde – Condutor de Motolância e Condutor de Ambulância.