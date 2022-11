Prefeitura dá início ao projeto-piloto de alerta e prevenção a desastres naturais

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), está trabalhando em parceria com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), em um sistema de alerta de antecipação de desastres naturais na região. O projeto que ainda está na fase inicial vem sendo discutido desde o início do segundo semestre e deve ficar em teste até o dia 25 de novembro.

Com previsões de curto e curtíssimo prazo, o projeto-piloto de monitoramento de tempo severo, denominado “Nowcasting”, une os três poderes por meio das Defesas Civis Municipal e Estadual, Ministério da Defesa, Ministério do Desenvolvimento Regional, Defesa Civil Nacional e Forças Armadas.

A previsão é de que o alerta seja feito em até seis horas antes do acontecimento. A ferramenta é importante, principalmente, para a segurança de famílias que moram em áreas de risco na capital do Amazonas.

“O Nowcasting, é onde o Censipam vai fazer um monitoramento pluviométrico da nossa cidade de Manaus. Esse trabalho é piloto e baseia-se em relatórios de precipitação, de relâmpagos e de velocidade de vento. Isso é importante para nós nesse momento em que estamos apresentando o plano de contingência para o período chuvoso na capital”, explica Fernando Júnior, secretário-executivo da Defesa Civil do município.

Quem quiser se cadastrar para receber os alertas em tempo real deve enviar uma mensagem pelo Whatsapp para o número (61) 2034-4611 e informar os dados como nome, endereço e telefone.

Atualmente, a Defesa Civil de Manaus já tem mais de 1.600 áreas de risco mapeadas. As famílias que residem nessas áreas, ao receberem o alerta de risco de deslizamento ou alagação, devem optar por salvaguardar suas vidas, se retirando do local e buscando abrigo em áreas mais seguras.

A Prefeitura de Manaus vem atuando nas áreas de risco por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), com mitigação e prevenção. O projeto piloto está programado para ocorrer entre os dias 21 e 25 de novembro, no Centro Regional de Manaus (CR/MN), e deve avaliar todos os sistemas e processos necessários para a operacionalização do monitoramento contínuo de tempo severo na região.