A Prefeitura de Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus) vai gastar R$ 1,2 milhão com táxi aéreo. O montante será pago para a empresa Táxi Aéreo Vale do Madeira Eireli.

O valor do contrato está justificado no orçamento do município do ano de 2021. A empresa ofereceu o menor valor por hora de voo na região do vale do javari.

O valor global do contrato é de R$ 1.217.800,00.