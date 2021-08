Prefeitura de Barreirinha entra na mira do TCE-AM

A Prefeitura de Barreirinha (a 328 quilômetros de Manaus) entrou na mira do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). O órgão admitiu uma representação formulada pela empresa Almerinda Ferreira de Lima contra a prefeitura e os pregoeiros da Comissão Permanente de Licitação.

O motivo é atribuído às irregularidades encontradas no pregão presencial Nº 024/2021, que tratava do fornecimento de formulários pré-impressos. Conforme representação, a empresa não pôde participar do pregão e vários obstáculos foram impostos pela comissão de licitação.

Diante dos problemas envolvendo o pregão, o representante pede que o processo seja suspenso.