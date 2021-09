Prefeitura de Barreirinha irá pavimentar as ruas da cidade

A Prefeitura de Barreirinha (a 328 quilômetros de Manaus) pretende gastar R$ 1 milhão para pavimentar as ruas da cidade. Foram feitos dois despachos de homologação em favor da empresa Construrb Construções e Serviços Empresariais Eireli.

Conforme os documentos, a empresa deverá realizar pavimentação em concreto de via urbana com drenagem e calçadas. Não foram especificadas quantas ruas serão contempladas pelo serviço.

Um dos despachos tem o valor de pouco mais de R$ 659 mil. No outro, o montante a ser pago é de R$ 346,9 mil.