Prefeitura de Barreirinha pretende comprar itens de informática em mercadinho

A Prefeitura de Barreirinha (a 328 quilômetros de Manaus) pretende gastar R$ 106,5 mil em itens de informática e periféricos. Os produtos devem ser comprados em um mercadinho instalado no Centro do município. A informação consta no Diário Oficial da Associação Amazonense dos Municípios (AAM).

A prefeitura fechou acordo com a empresa B. D. Maciel Lopes Comércio, mais conhecida como Mercadinho Ferreira. O fornecimento de itens de informática é uma das atividades secundárias do estabelecimento.

Os produtos fornecidos pelo mercadinho deverão ser destinados para a Secretaria Municipal de Educação. O contrato deve encerrar em 8 de janeiro do próximo ano.

Em maio deste ano, o mesmo mercadinho recebeu R$ 172 mil da Prefeitura de Barreirinha para fornecer madeiras para a construção de marombas em ruas afetadas pela cheia dos rios.