Prefeitura de Barreirinha vai comprar usina de oxigênio medicinal

O prefeito de Barreirinha (a 328 quilômetros de Manaus), Glênio Seixas, vai comprar uma usina de oxigênio para o hospital Coriolano Lindoso. A unidade de saúde trata pacientes com covid-19.

A usina será comprada em Curitiba (PR), com dispensa de licitação, conforme o Diário Oficial dos Municípios. O objetivo do item é atender à necessidade no abastecimento de oxigênio medicinal.

O prefeito informou que irá visitar a fábrica para ajustar detalhes de logística para que a usina seja montada e funcione o mais rápido possível. Barreirinha já registrou 2.057 casos de covid-19 e 52 mortes causadas pela doença, conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).