Prefeitura de Manacapuru é multada em R$ 2,5 milhões por queima de lixo a céu aberto

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) multou a Prefeitura de Manacapuru em R$ 2,505 milhões pela queima de resíduos sólidos a céu aberto no lixão do município.

A irregularidade foi constatada durante fiscalização realizada em 31 de agosto, no lixão localizado no km 1 da rodovia AM-352, na zona rural. Segundo o órgão, os agentes encontraram sinais de queima de resíduos e emissão de gases, caracterizando poluição atmosférica em uma área de aproximadamente 4,04 hectares, equivalente a seis campos de futebol.





A multa foi aplicada na quarta-feira (2), com base na legislação ambiental. Segundo o Ipaam, a ação faz parte de fiscalizações para cobrar medidas de adequação do lixão e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos.

A Prefeitura de Manacapuru tem 20 dias para pagar a multa ou apresentar defesa. O Ipaam informou que novas fiscalizações serão realizadas no local para acompanhar a regularização da área.

*Com informação do AM POST