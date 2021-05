Prefeitura de Manaus adia retorno das aulas em formato híbrido

A Prefeitura de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que o retorno das aulas no formato híbrido da rede municipal de ensino foi adiado. A secretaria segue todas as recomendações dos órgãos de saúde, e afirma que manter a segurança, nesse momento de pandemia, dos servidores, alunos e pais ou responsáveis é prioridade, por isso, a volta deve acontecer no próximo dia 31/5, quando todos os servidores estiverem vacinados contra a Covid-19.

A Semed reitera que o Prefeito de Manaus, David Almeida, e o secretário Municipal de Educação, Pauderney Avelino, foram até Brasília (DF) dialogar com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a respeito das vacinas contra a Covid-19 para os profissionais da educação. Além disso, a Justiça Federal concedeu decisão favorável à prefeitura, na quarta-feira, 12/5, para que seja antecipada a vacinação da categoria com o envio de 40 mil doses de forma imediata.

Por meio do estudo “CovacManaus”, foi garantida a antecipação da vacina contra a Covid-19 para um grupo de profissionais da educação municipal com comorbidade (comprovada por laudo médico), de idade entre 18 a 49 anos. Outros grupos da categoria foram vacinados no cronograma da Prefeitura de Manaus. Por essas duas vias, 5.856 tomaram a primeira dose da vacina, e 3.119 tomaram a segunda dose. Atualmente, a rede municipal de ensino conta com 16.019 servidores.

A Semed afirma, ainda, que criou um comitê intersetorial, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para o plano de retorno às atividades presenciais, que monitora, entre outras questões, o número atual de infectados e o índice de propagação do vírus em cada zona da cidade.

O grupo de trabalho, dividido em seis eixos (Pessoal, controle epidemiológico, comunicação, infraestrutura, logística, tecnologia e pedagógico), realiza estudos para a adequação das unidades de ensino, que desde o ano passado receberam cartazes e adesivos com informações sobre o distanciamento social e de prevenção à Covid-19.