Prefeitura de Manaus alcança 100 mil atendimentos com Unidades Móveis de Saúde da Mulher

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher, ultrapassaram a marca de 100 mil procedimentos realizados desde seu início, há quase dez meses. Este serviço, gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), conta com cinco unidades móveis que atendem exclusivamente o público feminino em todas as zonas distritais de saúde de Manaus, incluindo áreas rurais. O foco está na atenção primária à saúde, com ênfase no pré-natal e na prevenção do câncer de mama e do colo do útero.





Desde o lançamento das atividades, no final de julho do ano passado, até o dia 23 de maio deste ano, foram realizados 104.885 procedimentos. Entre esses, destacam-se 22.607 consultas com clínico geral, 12.150 consultas de enfermagem, 8.696 coletas de exames preventivos do câncer do colo uterino, 8.849 mamografias e 37.560 exames de ultrassom, incluindo 7.103 específicos para a mama.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, enfatiza que as unidades móveis visam garantir o acesso aos serviços básicos de saúde para mulheres, especialmente em regiões de vulnerabilidade social e áreas com carência de serviços de saúde. “Nas unidades, essas usuárias fazem consultas, mamografia, coleta do exame preventivo, entre outros serviços essenciais para a saúde da mulher. Esse projeto valioso foi concretizado graças ao prefeito David Almeida, que priorizou a saúde em sua gestão”, afirma Shádia.

Inicialmente, o serviço começou com três unidades móveis atendendo as áreas dos Distritos de Saúde (Disas) Norte, Leste e Oeste. Em abril deste ano, foram acrescentadas duas novas unidades para os distritos Sul e rural. “Com essa ampliação, hoje conseguimos levar a assistência básica para mais perto das usuárias em todas as zonas da cidade”, destaca a secretária.

Lúcia Freitas, chefe do Núcleo de Atenção à Saúde da Mulher da Semsa, celebra os resultados alcançados e sublinha o papel crucial das unidades móveis na detecção precoce e tratamento de cânceres de mama e colo do útero. “Milhares de mulheres, muitas em áreas carentes de assistência, puderam detectar um câncer de mama ou uma lesão precursora do câncer uterino e iniciar tratamento, além de começar o pré-natal. É uma iniciativa importante da prefeitura para ampliar o acesso à saúde”, avalia.

A enfermeira-chefe Karen Menezes, da Unidade Móvel de Saúde da Mulher do Disa Sul, destaca que as usuárias podem realizar exames sem necessidade de solicitação pelo Sistema de Regulação (Sisreg), recebendo na maioria dos casos os resultados no mesmo dia. “Usuárias de 50 a 69 anos podem fazer mamografias sob livre demanda, sem necessidade de requisição”, explica.

Maria Helena Alves da Cunha, feirante atendida na unidade do Disa Sul, elogia o serviço. “É muito importante para nós, pois aqui podemos realizar vários exames sem esperar pelo Sisreg. Os médicos e servidores são muito bons. Espero que venham mais vezes ao nosso bairro”, diz ela.

Angélica Campos, dona de casa, relata que o atendimento na unidade móvel foi crucial para descobrir e tratar um problema grave de saúde. “Fazer os exames na carreta ajudou para que eu pudesse me tratar o mais rápido possível. O atendimento aqui é rápido e os profissionais são muito atenciosos”, conta.

As unidades móveis oferecem consultas médicas e de enfermagem, incluindo pré-natal, mamografia, ultrassonografia, coleta de exame preventivo, testes rápidos para ISTs e vacinação. As estruturas contam ainda com farmácia para dispensação de medicamentos. O serviço é destinado exclusivamente às mulheres, que podem se dirigir diretamente às unidades com documento de identidade e cartão do SUS. As unidades permanecem cerca de 15 dias em cada localidade, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Além das consultas e exames preventivos, foram realizados 10.013 testes rápidos para ISTs e hepatites virais, 117 atendimentos para início de pré-natal e a dispensação de medicamentos de 4.670 receitas médicas. Somente neste ano, foram contabilizados 53.071 procedimentos nas cinco unidades móveis, incluindo mais de 11,5 mil consultas médicas e 5,4 mil de enfermagem, 3,9 mil coletas de exame preventivo, 4,2 mil mamografias e 20 mil exames de ultrassom, dos quais 4,1 mil foram da mama.