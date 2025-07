Prefeitura de Manaus alerta sobre risco de incêndios em cemitérios

A Prefeitura de Manaus, emitiu, nesta segunda-feira, 28/7, um alerta à população para que evite acender velas diretamente sobre as sepulturas, sobretudo neste período do ano, quando as altas temperaturas e a baixa umidade do ar aumentam o risco de incêndios.





Na última sexta-feira, 25/7, um incêndio de grande proporção atingiu a quadra 31 do cemitério municipal Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, zona Oeste, destruindo parte da vegetação local. Já nesta segunda-feira, 28/7, outro foco de fogo ocorreu na quadra 44, também provocado por velas acesas em um dos túmulos. Em ambos os casos, a rápida atuação das equipes de manutenção da Semulsp e do Corpo de Bombeiros evitou que as chamas se espalhassem e causassem prejuízos maiores.

Para evitar novos incidentes, a Semulsp orienta que os visitantes optem por alternativas seguras nas homenagens, como flores naturais ou artificiais. A pasta ressalta ainda que há locais apropriados para o acendimento de velas, como os cruzeiros dos cemitérios, espaços preparados e supervisionados para essa manifestação de fé com segurança.

A prefeitura reforça que a colaboração da população é essencial para que os cemitérios permaneçam locais de memória, respeito e segurança para todas as famílias. A adoção de práticas seguras contribui para proteger não apenas a estrutura física, mas também o bem-estar dos frequentadores e a integridade ambiental dos espaços.