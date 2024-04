Prefeitura de Manaus alerta usuários do Bolsa Família sobre bloqueio do benefício federal

A Prefeitura de Manaus alerta que, na segunda-feira, 22/4, foi anunciado o bloqueio e corte de benefícios para algumas famílias inseridas no programa Bolsa Família, totalizando cerca de 29 mil bloqueios. A medida ocorreu devido à falta de atualização do Cadastro Único, que deve ser feita a cada dois anos ou em caso de mudanças na composição familiar.





De acordo com o chefe de Divisão de Cadastro Único e Transferência de Renda da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Francisco Cruz, existem diversas razões pela qual os usuários do programa federal tiveram os seus benefícios retidos.

’’Não é necessário fazer uma inscrição separada para o programa Bolsa-Família, pois ele é baseado no Cadastro Único, porém, as condicionalidades do benefício também são fundamentais para a manutenção. Manter sempre atualizadas as suas informações cadastrais, a frequência escolar das crianças e também a caderneta de vacinação são processos necessários’’, ressaltou.

A Semasc reforça que o cadastro do Bolsa Família não é individual, mas sim familiar, o que significa que todas as pessoas que moram na mesma residência devem estar incluídas em um único cadastro, com um responsável familiar designado. Foi identificado que muitas famílias unipessoais, ou seja, aquelas compostas por apenas uma pessoa, declararam morar sozinhas, mas na realidade não estão nessa situação.

’’Além da falta de atualização cadastral, o bloqueio foi realizado pois muitas famílias acreditaram que cada membro poderia fazer seu próprio cadastro, o que não é o caso’’, reforçou Francisco.

Para verificar se, de fato, o benefício foi bloqueado, os usuários podem utilizar o aplicativo ‘‘Caixa Tem’’. A regularização ainda pode ser realizada presencialmente em 23 postos de atendimento, distribuídos em 20 Centros de Referências de Assistência Social (Cras) pela capital e três subcentrais, situadas no Shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, Cidade de Deus, na zona Norte, na Galeria Popular Espírito Santo e na sede da Semasc, ambas localizadas no Centro Histórico de Manaus.

Para o atendimento é necessário levar a documentação básica de todos os integrantes da família para que os dados sejam atualizados corretamente, além do comprovante de residência e declaração escolar (caso haja crianças no núcleo familiar).