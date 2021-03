Prefeitura de Manaus começa a vacinar pessoas com comorbidades

Pessoas de 55 a 59 anos portadoras de cardiopatia, diabetes mellitus e obesidade mórbida (IMC > 40) começam a ser vacinadas em Manaus, na próxima segunda-feira, 29/3, em ordem decrescente de idade.

O anúncio foi feito pelo prefeito David Almeida na manhã desta quinta-feira, 25/3, na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no momento de liberação do cadastro no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) para o público de 18 a 59 anos, como etapa prévia de organização da nova etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19.

“Pedimos a todos, em especial aos portadores das doenças listadas como prioridade pelo Ministério da Saúde, que acessem o Imuniza para que o município tenha seu banco de dados organizado para as fases seguintes da vacinação”, disse o prefeito.

O prefeito ressaltou que a campanha está em curso, atendendo as pessoas de 60 anos ou mais, para a primeira dose, e os trabalhadores da saúde, para a segunda dose. “Uma nova fase não exclui a anterior enquanto o atendimento for necessário, por isso lembramos aos que ainda não se vacinaram que procurem nossos postos de vacinação”, disse.

Durante o anúncio, David Almeida estava acompanhado da secretária municipal de saúde interina, Aline Rosa Martins, e do subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho. Os gestores informaram que o município conta com 23.517 doses iniciais para atender o grupo de 55 a 59 anos com as três doenças prioritárias.

Segundo Aline, a vacinação será feita no período de uma semana, começando com as pessoas de 59 anos, na próxima segunda-feira, 29 e os demais nos dias seguintes, em ordem decrescente. Os de 58 anos serão vacinados na terça (30); os de 57, na quarta (31); os de 56, na quinta (1º de abril) e os de 55, no sábado (3 de abril).

O atendimento será feito nos sete pontos da prefeitura, que já funcionam com pontos fixos e drive-thru, das 9h às 16h, nas diversas áreas geográficas da cidade. A capacidade de atendimento de cada ponto será de 800 pessoas por dia, que serão agendadas de forma eletrônica pelo Imuniza Manaus. Para saber a data e a hora em que vai ser vacinado, o usuário deve acessar o sistema e clicar em ‘Consultar 1ª dose’.

Para receber a vacina, será obrigatória a apresentação de laudo médico, original e cópia, além de documento de identidade original, com foto, e CPF. No caso dos diabéticos, pode ser apresentada receita médica, original e cópia, em papel timbrado oficial do Sistema Único de Saúde (SUS) ou de estabelecimento de saúde da rede privada.

As datas de atendimento das próximas faixas etárias e dos portadores das outras comorbidades será definido de acordo com o recebimento de novas doses de vacina pelo município.

Para realizar o cadastro no Imuniza Manaus, as pessoas de 18 a 59 anos devem acessar o link https://imuniza.manaus.am.gov.br/, escolher o botão “Comorbidades” e preencher as informações solicitadas. Além dos dados pessoais (nome, data de nascimento, endereço e telefone), a pessoa deve assinalar as que possui dentre as 22 opções apresentadas pelo sistema, com base na lista de comorbidades definida pelo MS. O cadastro das pessoas sem comorbidades também será aceito e servirá como antecipação do registro para fases posteriores da campanha.

São 22 as doenças elencadas pelo Ministério da Saúde para nortear a vacinação na nova etapa da campanha. Segundo o subsecretário Djalma Coelho, a escolha das cardiopatias, do diabetes mellitus e da obesidade mórbida como prioritárias, para Manaus, foi baseada em levantamento feito pela Semsa, em parceria com o Conselho Regional de Medicina (CRM-AM) e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Representantes dos três órgãos, em reunião técnica realizada na última terça-feira, observaram que 65% dos portadores de diabetes e 62% dos cardiopatas internados por Covid foram a óbito. Entre os portadores de obesidade mórbida, esse percentual foi de 60%. Os dados de referência são os do Sistema de Vigilância Epidemiológica (Sivep Gripe) do MS e do e-SUS.

Calendário de Vacinação

55 a 59 anos com cardiopatias, diabetes e obesidade mórbida

Segunda, 29/3 – 59 anos

Terça, 30/3 – 58 anos

Quarta, 31/3 – 57 anos

Quinta, 1º/4 – 56 anos

Sábado, 3/4 – 55 anos