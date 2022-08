Prefeitura de Manaus convoca 25 aprovados do concurso da Semef

A Prefeitura de Manaus divulgou, nesta segunda-feira, 22/8, por meio do Diário Oficial do Município (DOM), o edital para convocação de mais 25 aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), realizado em 2019. O chamamento segue a ordem de classificação final do concurso, homologado pelo decreto do dia 4 de março do ano de 2020, publicado na edição nº 4.791 do DOM. O decreto de nomeação será assinado pelo prefeito David Almeida nos próximos dias.

Os novos concursados ocuparão os cargos de técnicos de tecnologia da informação, assistentes técnicos de tecnologia da informação, programador e assistentes técnicos de tecnologia suporte. “Esses profissionais virão para contribuir muito com os serviços de tecnologia municipal, uma área que tem avançado bastante na gestão do prefeito David Almeida, levando cada vez mais facilidade e acessibilidade aos usuários dos serviços da Prefeitura de Manaus”, destacou o secretário da Semef, Clécio Freire.

De acordo com o edital, os aprovados deverão comparecer, até o dia 20/9, na sede da Semef, bloco 1, no Departamento de Administração da secretaria, localizada no térreo da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, nº 2.971, bairro Compensa, zona Oeste.

Lista de Convocados:

CARGO: C03 – TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO

5º 0022930b CARLOS ROBERTO SANTOS DAMASCENO

6º 0023266k MAURICIO CARVALHO MARINHO

7º 0023394i GUILHERME DE LIMA MANSO

8º 0023339a ISRAEL FERNANDES BEZERRA DOS SANTOS

CARGO: F06 – ASSISTENTE TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL – PROGRAMADOR

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO

2º 0020312j JARLAN CASTRO DA COSTA

3º 0021113i AMANDA RAMOS DA COSTA

4º 0020351i SAVIO MOREIRA TORQUATO

5º 0020862a ALEX KEITI NOSSE

6º 0020274f MARCELO RAMOS PEREIRA

7º 0020309j GUSTAVO SIMONETTI BOMFIM

8º 0020285k RONEI MACEDO GUALBERTO

9º 0020320i MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES

10º 0020277a MIKAEL FONSECA PINTO

11º 0020318k MAGNOLUZ SANCELMO DE MENEZES DA SILVA

12º 0020349k JOAO RUFINO DA COSTA NETO

CARGO: G07 – ASSISTENTE TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL – SUPORTE

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO CANDIDATO

3º 0020610g CARLOS ROBERTO SANTOS DAMASCENO

4º 0020558i ADELMO CAMPOS NETO

5º 0020680f JULIO CESAR LINS SENA

6º 0020550d SERGIO ROBERTO PINTO DE OLIVEIRA

7º 0020620j JOSE FRANCISCO BRANDAO DE SOUSA

8º 0020611i CLAUDIA SUZANY LOURENCO DE SOUZA

9º 0021999k ERIVALDO ALVES DA SILVA

10º 0022179k BRENO SILVA LIMA

11º 0022296d LUCIO MATHEUS FERREIRA DO REGO

12º 0020519j EDUARDO SANTIAGO TRINDADE DA SILVA