Prefeitura de Manaus e Amazonas Shopping promovem evento em apoio ao autismo

A Prefeitura de Manaus, juntamente com o Amazonas Shopping e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) parceiras, deu início à programação especial “Abril Azul”, em comemoração ao mês de conscientização mundial sobre o autismo. O espaço colaborativo oferece uma variedade de serviços, como Cadastro Único e emissão de credenciamento de estacionamento para Pessoas com Deficiência (PcDs), além da comercialização de produtos.





Deídre Nascimento, da Semasc, destacou a importância do espaço para promover a conscientização e garantir os direitos das pessoas com autismo, ressaltando o compromisso da cidade com a inclusão e justiça para todos.

Para Daidilane Pantoja, avó de uma criança autista, o espaço tem sido essencial para buscar informações e entender os direitos da sua neta, Maria Eduarda.

Durante a semana, voluntários da Associação Amigos do Autista (AMA) e do Instituto Autismo no Amazonas (IAAM) estarão vendendo produtos personalizados no shopping, com renda revertida para manutenção do trabalho das instituições. Os stands funcionarão até sexta-feira, das 10h às 22h, proporcionando oportunidades de apoio e conscientização sobre o autismo.