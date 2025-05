Prefeitura de Manaus é destaque nacional nas redes sociais entre instituições públicas

A Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) da Prefeitura de Manaus foi reconhecida nacionalmente pelo trabalho de relacionamento da gestão com os veículos de comunicação e com a população, por meio de uma comunicação ativa nas redes sociais. Durante o evento WeGov, realizado nesta terça e quarta, 29 e 30 de abril, em Florianópolis (SC), a capital amazonense foi incluída no Top 10 das instituições públicas com mais interações nas redes sociais em 2024, na categoria Executivo Municipal.





O reconhecimento é fruto do trabalho estratégico e integrado da equipe de comunicação da Prefeitura de Manaus, que utiliza as plataformas digitais como ferramenta de aproximação, transparência e prestação de contas à população. A certificação foi recebida pela secretária municipal de Comunicação da Prefeitura de Manaus, Camila Silva, a coordenadora de redes sociais da prefeitura, Karen Mabel, a jornalista e consultora técnica, Emanuelle Baires, que representaram a equipe de comunicação da gestão.

“Esse prêmio mostra que estamos no caminho certo. Nossa comunicação é feita com responsabilidade, proximidade e compromisso com o cidadão. É por meio dela que conseguimos mostrar as entregas da nossa gestão e dialogar diretamente com a população”, destacou o prefeito David Almeida.

A secretária municipal de Comunicação, Camila Silva, também celebrou o reconhecimento. “Esse resultado reflete um trabalho diário de planejamento, monitoramento e escuta ativa. Utilizamos as redes sociais para fortalecer a imagem institucional, ampliar o alcance das ações da prefeitura e, principalmente, garantir que a população tenha acesso a informações claras e seguras”, afirmou.

O certificado foi concedido pela Social Media Gov, plataforma especializada em análise e performance de instituições públicas nas redes sociais. O levantamento considera critérios como engajamento, volume de interações e alcance das publicações institucionais.

O evento WeGov é um dos principais encontros do país voltados para inovação e liderança no setor público, reunindo gestores, servidores e especialistas em comunicação, tecnologia e políticas públicas.