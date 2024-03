Prefeitura de Manaus esclarece ocorrência no conjunto Duque de Caxias

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), emitiu uma nota nesta terça-feira, 12 de março, informando que a ocorrência registrada no conjunto Duque de Caxias, no bairro Flores, trata-se de uma obra particular.





Segundo a nota, não há nenhum funcionário da Seminf envolvido no soterramento ocorrido na manhã de hoje. A equipe do Distrito de Obras da área estava atuando em um canteiro próximo e foi acionada para auxiliar nas buscas.

Diante da situação, a Defesa Civil do Município foi acionada e está se deslocando para o local para prestar suporte às vítimas. Além disso, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estão presentes no local para prestar atendimento aos envolvidos.

A Prefeitura ressalta que continuará atualizando a nota conforme novas informações forem sendo recebidas sobre o ocorrido.