Prefeitura de Manaus finaliza ano letivo da educação infantil

Com 87,5% de alunos engajados, foi ao ar nesta segunda-feira, 30/11, o último episódio do “Eba! Vamos Brincar!”, programa desenvolvido pela Prefeitura de Manaus, assim que as aulas presenciais foram suspensas. A exibição de mais esse capítulo marcou o encerramento do ano letivo da modalidade.

O aluno do 2º período, do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Eliakin Rufino, localizado no bairro da União, zona Centro-Sul de Manaus, Arcanjo Miguel Magalhães, 5 anos, comentou sobre o projeto e disse que as aulas vão deixar saudade, pois aprendeu e ao mesmo tempo se divertiu.

A tia do aluno, a estudante de administração Daicinara Magalhães, disse que ficou orgulhosa por ele ter sido escolhido para representar o projeto, afinal, sempre que o sobrinho aprende algo nas aulas, quer gravar vídeos para os seus professores da Semed.

Os mais de 50 mil estudantes foram aprovados para a série escolar seguinte e dessa forma os alunos do maternal 3 das creches vão para o 1º período da educação infantil nos Centros Municipais Educação Infantil (Cmei). Já as crianças do 3º período, seguem para o 1º ano do ensino fundamental.

O último episódio do “Eba!Vamos Brincar!” foi uma preparação para a transição dos alunos da rede municipal de ensino da fase infantil para o ensino fundamental, uma formatura virtual.

A gravação contou com a presença da secretária municipal de Educação, Kátia Schweickardt. Ela enfatizou que, mesmo com todas as mudanças e adaptações, os professores conseguiram trabalhar os conteúdos programáticos para a educação infantil de forma brilhante e de acordo com o que preconiza a administração do prefeito Arthur Virgílio Neto, que elevou os índices positivos da educação na capital amazonense.

O chefe da Divisão da Educação Infantil (DEI), Alexandre Romano, que participou diretamente do projeto e realizou atividades, parabenizou todas as crianças que no próximo ano estarão em uma nova modalidade de ensino.

A meta da Semed até outubro era ter 75% das crianças assistindo ao projeto e alcançou 87,5%. O monitoramento foi realizado diariamente pelas equipes da Gestão Integrada da Educação (Gide) e de Geoprocessamento da secretaria, por meio do link de monitoramento. A base resposta era retirada semanalmente com as informações dos acessos de alunos e professores.