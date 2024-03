Prefeitura de Manaus garante serviços essenciais durante a Semana Santa

Durante as celebrações da Semana Santa, a Prefeitura de Manaus assegura que os serviços essenciais continuarão operando para atender à população. Desde a Quinta-Feira Santa, 28 de março, quando é ponto facultativo no município, até o Domingo de Páscoa, 31 de março, diversas unidades estarão em funcionamento.





A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) mantém quatro serviços à disposição da comunidade todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriados. Para acessar serviços básicos da Atenção Primária à Saúde, como vacinação, procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg) e testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a população pode se dirigir à Clínica da Família Carmen Nicolau, localizada na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, bairro Lago Azul, zona Norte, aberta diariamente das 8h às 18h.

A Maternidade Dr. Moura Tapajóz, no bairro Compensa, zona Oeste, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) operam em regime de plantão 24 horas, todos os dias, prontos para atender emergências e urgências pelo número 192.

O Centro de Emissão de Declaração de Óbito por Causa Natural em Domicílio (Cedo) mantém atendimento das 8h às 18h pelo número (92) 98842-8437. Outras unidades de saúde municipais retomam as atividades regulares na segunda-feira, 1º de abril.

Na área de assistência, o SOS Funeral, da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), funciona 24 horas por dia. O serviço pode ser contatado pelos números: 98842-2963 (WhatsApp), 0800 280 8087, 3215-2649 ou 3631-9983, além de poder ser solicitado presencialmente na sede da Semasc.

Em relação ao comércio, o mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, opera das 6h às 17h na quinta-feira e no sábado, e das 6h às 12h na Sexta-Feira Santa e domingo.

As feiras do Produtor e Coronel Jorge Teixeira funcionam das 5h às 20h na quinta-feira, das 5h às 12h na sexta-feira, e horário normal no sábado e domingo. A feira municipal da Panair abre das 5h às 23h na quinta-feira, das 5h às 12h na sexta-feira, e horário normal no sábado e domingo.

Os postos do Sine Manaus terão atendimento suspenso nos dias 28 e 29 de março, retornando na segunda-feira, 1º de abril. Já o shopping Phelippe Daou e galerias populares Espírito Santo e Remédios funcionarão das 8h às 17h na quinta e sábado, estando fechados na Sexta-Feira da Paixão.

A Prefeitura de Manaus está comprometida em garantir que os serviços essenciais permaneçam acessíveis à população durante a Semana Santa, proporcionando tranquilidade e assistência neste período de celebração.